"Накопилось много вопросов: в "Слуге народа" инициируют внеочередное заседание Рады

Арахамия утверждает, что закон является одним для всех.
Фракция "Слуга народа" созывает срочное заседание Верховной Рады из-за ряда уголовных производств против действующих нардепов.
Об этом сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук со ссылкой на лидера фракции "СН" Давида Арахамию.
"В последнее время в правоохранительные органы накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронька, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований насчет Юрченко и Дубневича. Ни одна политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки. Поэтому я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной Рады", — сказал Арахамия.
Нардеп отметил, что партия "всегда имела нулевую толерантность к любым правонарушениям со стороны лиц, наделенных властью".
"Особенно, когда речь идет о коллегах, пришедших с нами в политику. По нашей инициативе с народных депутатов была снята депутатская неприкосновенность, мы всегда и без всяких проволочек исключали из своих рядов коллег, обоснованно подозреваемых в совершении правонарушений или допускающих неэтичное поведение", — напомнил Арахамия.
На заседании планируют заслушать главу МВД Дениса Монастырского, генпрокурора Ирину Венедиктову и главу ГБР Алексея Сухачева насчет расследования дел против нардепов.
"Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех", — подчеркнул Арахамия.
Напомним, народный депутат Александр Трухин 2 февраля был исключен из партии "Слуга Народа".
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