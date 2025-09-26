Налет российских дронов на Польшу: Навроцкий сделал новое заявление

Кароль Навроцкий. / © Getty Images

Нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками не было ошибкой. Страна-агрессор РФ своими действиями пересекает красные линии.

Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий в интервью американскому телеканалу Newsmax, пишет RMF24.pl.

"Это было спланированное действие Российской Федерации. Все материалы, которые мы имеем, свидетельствуют о том, что это было спланированное действие. Это мероприятие было осуществлено, с одной стороны, для проверки оборонной системы Польши, а с другой - для проверки наших возможностей в рамках НАТО", - подчеркнул он.

По словам Навроцкого, Россия пересекает красные линии. Польский президент объяснил, что это включает границы в воздушном пространстве стран-членов НАТО-Польши, а также Эстонии и Румынии.

"Это должно подчеркнуть наше глубокое убеждение, что мы должны стоять бок о бок против Российской Федерации, и мы это делаем", - добавил он.

Навроцкий заметил, что его страна не хочет, “чтобы наши границы нарушались”. Он подчеркнул, если "российские дроны будут представлять угрозу полякам, то вооруженные силы и я, как главнокомандующий вооруженными силами, будем бороться с такими дронами".

Напомним, ночью против 10 сентября во время массированного обстрела Украины российские БПЛА атаковали Польшу. Их впервые с начала полномасштабного вторжения РФ сбили польские и союзные войска НАТО. В Кремле решили ничего не комментировать и посоветовали обратиться в министерство обороны РФ. В свою очередь, там заявили, мол, на территории Польши объекты для поражения не планировались.

