"Наличные не трогали": в Венедиктовой рассказали, где искали имущество Порошенко для ареста

"Наличные не трогали": в Венедиктовой рассказали, где искали имущество Порошенко для ареста

В частности, был наложен арест на объекты недвижимости, корпоративные права и т.д.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что у пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко арестовали только то имущество, которое принадлежит ему согласно госрегистров.

Об этом пишет пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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"Судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащее ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества", – говорится в сообщении.

В частности, был наложен арест на объекты недвижимости, корпоративные права и т.д.

В свою очередь, "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишет, что наличные средства Порошенко под арест не попали.

Напомним, сегодня, 6 января, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" народного депутата Петра Порошенко по делу о государственной измене.

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