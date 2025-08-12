Налоговый комитет Рады поддержал законопроекты о компенсации капитальных инвестиций из-за налогов — Кисилевский

Реклама



Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике 12 августа одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроекты №13414 и №13415, предусматривающие компенсацию капитальных инвестиций через налоги. Об этом сообщил инициатор законопроектов, народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский.

"Профильный комитет одобрил интеграцию в украинское законодательство успешно примененного в ЕС механизма компенсации капитальных инвестиций через налоги. Далее — рассмотрение в Раде. Этот закон ждут все промышленники. Он станет еще одним инструментом политики "Сделано в Украине", — отметил Дмитрий Кисилевский.

Авторами законопроектов №13414 и №13415 являются народные депутаты Дмитрий Кисилевский, Даниил Гетманцев, Андрей Мотовиловец — всего 55 депутатов из разных фракций и групп.

Инвестиционные проекты, которые можно компенсировать через собственные налоги предприятия, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности. В частности, компенсации подлежат:

Расходы на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;

Расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое перевооружение;

Расходы на приобретение производственного оборудования;

Расходы на приобретение земельного участка.

Частичная компенсация затрат на реализацию инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности будет осуществляться через следующие налоги:

Налог на прибыль;

Импортный НДС на оборудование;

Импортная пошлина на оборудование;

Налог на имущество;

Земельный налог.

Доля инвестиций, которую можно компенсировать через налоги, будет зависеть от объема инвестиционного проекта:

От 100 тыс. евро до 1 млн евро – 70%;

От 1 млн евро до 20 млн евро – 50%;

От 20 млн евро до 50 млн евро – 30% инвестиций.

Ключевым отличием этой инициативы от других является то, что она будет работать и для инвестиций существующих предприятий, а не только новых.

Политика развития украинских производителей "Сделано в Украине" была провозглашена президентом Владимиром Зеленским в феврале 2024 года. Она включает в себя программы поддержки бизнеса с фокусом на перерабатывающую промышленность. В частности, для содействия привлечению инвестиций реализуются программы доступных кредитов "5-7-9", грантов 8 млн грн на оборудование и 16 млн грн на восстановление, индустриальные парки, поддержка проектам со значительными инвестициями (от 12 млн евро), упрощение изменения целевого назначения земли, страхование инвестиций от военно-политических рисков.