«Нам чуть ли не впервые не раздают команды», - журналисты BBC о роли Буданова в разблокировании работы парламента
На фоне показательного протеста депутатов во время голосования за налоговые законопроекты и их критики в адрес правительства и даже ОП председатель ОП Кирилл Буданов провел встречу с руководством Совета и комитетов.
«Депутаты озвучили все, что хотели, откровенно высказались о наболевшем. Было видно, что им такого диалога давно не хватало. По завершению разговора около 30 процентов проблемных вопросов по этим законопроектам было снято», – описывают BBC News Украина результаты встречи Буданова с топ-слугами в окружении главы ОП.
О конструктиве во время этого разговора говорят и сами депутаты. «В общем общение было доверчивым. Во многом благодаря самому подходу нового главы ОП к общению с нами», – рассказал BBC News Украина один из участников встречи.
Еще один топ «монобольшинства», присутствующий на том разговоре, отмечает, что был приятно удивлен манерой коммуникации нового председателя Офиса с депутатами. «Это едва ли не в первый раз, когда нам не раздают команды или разговаривают в стиле "А я вам сказал!", а пытаются вести диалог. Ставлю на то, что именно благодаря отсутствию у Буданова желания ломать всех через колено, через несколько месяцев он станет тем, кто будет эффективно решать многие сложные вопросы», – прогнозирует в разговоре с BBC News Украина этот депутат.
Работать с парламентом Владимир Зеленский поручил новому главе ОП еще во время его назначения, ведь решать проблемы – одна из сильных сторон Буданова.
«Кирилл Алексеевич по-прежнему противник любого микроменеджмента. Работу с депутатами рассматривает сугубо системную историю для восстановления давно порванных цепей коммуникации между парламентом и Банковой. Главным результатом должно быть адекватное сотрудничество этих двух государственных институций», – говорят BBC News Украина в окружении Буданова.