"Нам это нужно срочно": Москва ожидает ответа Вашингтона относительно гарантий безопасности

Рябков спрогнозировал реакцию США на российские "стратегические предложения".

Россия ожидает от США срочного ответа на гарантии безопасности.

Об этом 20 декабря заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет российский "Интерфакс".

"Я думаю, что они будут пытаться перевести это все в такой вялый процесс, а нам это нужно срочно, потому что ситуация очень тяжелая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Поэтому мы не можем медлить, мы готовы сразу начать эти переговоры", — подчеркнул Рябков. .

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Дипломат также спрогнозировал реакцию США на российские "стратегические предложения".

"Я думаю, честно говоря, что отказа не будет, а будет попытка обставить свое согласие разного рода пожеланиями, условиями, разными дополнительными идеями, просто чтобы перекинуть мяч на нашу сторону, – это было бы с тех позиций, которые занимают американцы, естественным ходом ", – отметил Рябков.

Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры представителей России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Кремль требует исключить возможность вступления Украины в НАТО. По результатам переговоров, длившихся почти восемь часов, общей позиции стороны так и не пришли. В РФ продолжат требовать, чтобы НАТО предоставило юридические письменные гарантии по нерешению на Восток. В США заявляют, что не будут вмешиваться в решение третьих стран, с кем дружить и с кем идти на партнерство.

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