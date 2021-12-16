"Нам не сказали": Кулеба рассказал, какой вопрос Украины в Брюсселе остался без ответа

"Нам не сказали": Кулеба рассказал, какой вопрос Украины в Брюсселе остался без ответа

В НАТО категорически отрицают вмешательство РФ в переговоры по вступлению Украины в Альянс.

Президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе обсудил вопрос сроков присоединения Украины к Альянсу. Впрочем, конкретного ответа на сроки украинская сторона не получила.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Там все было очень хорошо, положительно. Единственный недостаток, скажу честно: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали", – отметил Кулеба.

По его словам, в НАТО было совершенно четко подтверждено, что дискуссия "когда Украина станет членом НАТО" – это исключительно вопросы Киева и Альянса. И это, как отметил Кулеба, в очередной раз показывает принципиальную позицию генсека НАТО по этому поводу.

"Абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда Украина станет членом НАТО — это исключительно дискуссия, которая должна происходить и будет происходить исключительно между Украиной и НАТО. Это ответ на все российские упреки и абсурдные требования, которые они сейчас предъявляют. В который раз мы убедились, что генеральный секретарь НАТО занимает очень принципиальную позицию по этому вопросу", – добавил Кулеба.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер, поскольку некоторые страны продолжают соблюдать тактику непровоцирования России в этом вопросе.

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