"Нам ничего не передавали": Зеленский заявил, что Украина не получила от России документов по переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не передавала государству ни одного проекта документа в рамках переговоров по завершению войны, несмотря на заявления Кремля о поступлении в Киев конкретных предложений.
Президент Украины убежден, что подобных документов вообще нет. "Уверен, что нам ничего не передавали", – сказал он в ответ на вопросы журналистов.
Такое заявление Зеленский сделал на совместной с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции в Киеве 20 апреля.
Украинский президент также ответил на популярный тезис Москвы о том, что "мяч на стороне Киева".
"Раньше я неплохо играл в футбол. Там какие правила? Нужны две команды и мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол. Мы обязательно покажем, как бьем по воротам, как только нам дадут мяч", – заявил Зеленский.
Напомним, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы передала Украине свой вариант мирных договоренностей с "четкими формулировками".
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