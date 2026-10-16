"Нам нужен Черчилль": республиканцы восстали против политики Трампа в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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В США усиливается критика политики президента Дональда Трампа по отношению к России и Украине. Республиканцы и бывшие чиновники по национальной безопасности считают, что ослабление санкций против российского дизеля, напряжение в отношениях с Владимиром Зеленским и проблемы с военными возможностями Украины могут дать Кремлю возможность продолжать агрессию. Они призывают Белый дом заставить Владимира Путина согласиться на мирное соглашение, усиливая давление именно на Москву.

Об этом пишет New York Post.

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Республиканцы требуют от Трампа более жесткой позиции по отношению к Путину

Конгрессмен-республиканец от Небраски Дон Бэйкон подверг резкой критике подход Трампа к российскому президенту. Он сравнил нынешнюю политику американского лидера с умиротворением агрессора, которое проводил бывший британский премьер-министр Невилл Чемберлен в отношении Адольфа Гитлера.

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«Наш президент стал Невиллом Чемберленом», — написал Бейкон в соцсети X. Он добавил, что США нужен Черчилль — имея ввиду Уинстона Черчилля, возглавлявшего Великобританию во время Второй мировой войны.

Бывший государственный секретарь США и директор ЦРУ Майк Помпео также призвал администрацию Трампа обеспечить Украине все необходимые средства, чтобы усилить давление на Россию.

«Нам нужен мир, но он должен быть на таких условиях, которые демонстрируют: такое государство, как Россия Владимира Путина, не может просто прокатиться по европейской стране», — заявил Помпео в эфире Fox Business.

По его словам, Украина должна иметь возможность продолжать дальнобойные удары по России. Помпео также отметил необходимость выяснить причины проблем с работой военной версии спутниковой связи Starlink.

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В Конгрессе призывают усилить санкционное давление

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что ослабление санкций в отношении российской нефти может только усилить насилие и разрушение в Украине. Вместе с законодателями от обеих партий он обратился к Трампу с призывом полностью выполнить санкционное законодательство, которое должно принудить Москву к переговорам.

«Путин неоднократно демонстрировал, что реагирует на давление, а не на добрую волю», — отметил Маккол. По его словам, Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру даже после того, как Трамп объявил о так называемом энергетическом перемирии.

Дополнительную обеспокоенность в Вашингтоне вызвали перебои с работой Starshield — военной версии спутниковой связи, используемой украинскими военными для боевых операций, управления дронами и логистики.

Илон Маск заявил, что ограничение скорости или использование системы определяется военными США, а окончательное решение принимается президентом. В то же время представители администрации Трампа отрицают, что президент лично предписывал ограничить работу сервиса, а сам американский лидер заявил, что не прекращал регулярного обмена разведданными с Украиной.

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Четверо сенаторов-республиканцев — Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Корнин — поддержали обращение к генеральному инспектору Пентагона с требованием проверить причины замедления военной спутниковой связи.

Между тем временный поверенный в делах Украины в США Денис Сиеник сообщил, что скорость Starshield уже улучшилась. Украинская сторона надеется на возобновление работы системы до прежнего уровня.

Как в США растет недовольство политикой Трампа по отношению к России

Договоренность Дональда Трампа с Москвой о возвращении российского дизельного топлива на мировой рынок вызвала негодование среди части республиканцев. Они опасаются, что ослабление санкций принесет Кремлю дополнительные доходы для продолжения войны против Украины. Конгрессмен Дон Бэйкон заявил, что договоренность Трампа по поводу российского дизеля играет на руку Путину и ослабляет позиции Киева. Сенатор Сьюзен Коллинз вместе с коллегами от обеих партий также призвала президента не ослаблять ограничения на российскую нефть, пока Москва продолжает убивать украинских мирных жителей.

Недовольство распространилось и на законодательный уровень. Часть республиканцев принялась добиваться новых ограничений на закупку российской нефти, хотя для преодоления возможного президентского вето им понадобится дополнительная поддержка в Конгрессе. Ситуация накалилась накануне промежуточных выборов 3 ноября: цены на дизельное топливо стали болезненным вопросом для американских потребителей, а попытки Белого дома удешевить его благодаря российским поставкам вызвали споры даже внутри Республиканской партии.

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик предложил подготовить двухпартийный законопроект, который должен заблокировать закупки российской нефти. Инициативу планируют назвать «Законом Рональда Рейгана „Мир через силу“». Дон Бэйкон заявил, что поддержит документ, поскольку считает закупку российского дизеля ошибкой, помогающей финансировать российскую военную машину. По его мнению, законопроект о блокировании импорта российской нефти позволит конгрессменам продемонстрировать поддержку Украины независимо от позиции Белого дома.

Бейкон также подверг критике внешнюю политику Трампа, заявив, что президент слишком часто руководствуется краткосрочной выгодой. Он предположил, что решение о российском топливе связано со стремлением снизить цены перед выборами, однако предупредил: такой подход может обернуться усилением России. Конгрессмен подчеркнул, что США должны поддерживать Украину, города которой обстреливают российские войска, а не предоставлять Москве дополнительные финансовые ресурсы.

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