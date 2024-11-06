"Нам нужен собственный план": в Раде отреагировали на победу Трампа

По мнению нардепа, Украине следует прекратить апеллировать к ценностям, а вместо этого показывать, "что у нас есть, и почему мы нужны".

Во время президентства Дональда Трампа мировой порядок будет основан не на правилах, а на договоренностях. Украине немедленно нужен собственный план непобедимости, а не план, основанный на том, "что кто-то сделает для нас".

Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"По крайней мере, на время мир переходит от rules based international order к deals based international order. Мировой порядок при Дональде Трампе будет основан не на правилах, а на договоренностях", — говорится в сообщении нардепа.

Также читайте Трамп выступил с победной речью: главные заявления

Он отметил, что именно поэтому Украине следует прекратить апеллировать к ценностям, вместо этого показывать, "что у нас есть, и почему мы нужны".

"А у нас есть одна из лучших армий мира, ключевая роль на мировом рынке продовольствия, технологии (в первую очередь, военные), ресурсы", — отметил Гончаренко.

В то же время он акцентировал, что все это нужно развивать и работать 24/7.

"Можно сказать окончательно – любой план победы, основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно засунуть себе в… Нам нужен свой план непобедимости. И немедленно", – резюмировал народный избранник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах и заявил, что надеется на продолжение поддержки со стороны США в борьбе против российского агрессора.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.