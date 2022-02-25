Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Нам нужна антивоенная коалиция": президент Зеленский обратился к Бухарестской девятке

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Нам нужна антивоенная коалиция": президент Зеленский обратился к Бухарестской девятке

Офис Президента Украины

Президент призвал создать антивоенную коалицию.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Бухарестской девятке с просьбой о помощи.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы защищаем свою свободу, свою землю. Нам нужна эффективная международная помощь. Обсуждал это президентом Польши Анджеем Дудой. Обратился к Бухарестской девятке о помощи в обороне, санкциях, давлении на агрессора. Вместе мы должны сесть за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция", – написал президент.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Обращение президента Украины Владимира Зеленского

Обращение президента Украины Владимира Зеленского
Следующая публикация