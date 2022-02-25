"Нам нужна антивоенная коалиция": президент Зеленский обратился к Бухарестской девятке

"Нам нужна антивоенная коалиция": президент Зеленский обратился к Бухарестской девятке

Президент призвал создать антивоенную коалицию.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Бухарестской девятке с просьбой о помощи.

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Об этом он написал в Twitter.

"Мы защищаем свою свободу, свою землю. Нам нужна эффективная международная помощь. Обсуждал это президентом Польши Анджеем Дудой. Обратился к Бухарестской девятке о помощи в обороне, санкциях, давлении на агрессора. Вместе мы должны сесть за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция", – написал президент.