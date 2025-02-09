По словам Уолтца, американские дипломаты на этой неделе посетят Европу, "обсуждая детали того, как положить конец этой войне".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в опубликованном в субботу интервью, говорившем с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Белом доме пока не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в комментарии для NBC News не подтвердил, что Трамп общался с Путиным.

"Я не буду опережать президента", – отметил советник Трампа.

Как передает Guardian, Уолтц сказал, что "безусловно, происходит много деликатных разговоров" и на этой неделе высокопоставленные американские дипломаты посетят Европу, "обсуждая детали того, как положить конец этой войне, и это будет означать привлечение обеих сторон к столу переговоров".

О прекращении войны, добавил Уолтц, речь шла во время разговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Китая Си Цзиньпином и лидерами Ближнего Востока.

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"Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне", – сказал Уолтц и повторил комментарии Трампа о том, что тот готов ввести налоги, тарифы и санкции против России.

"Президент Трамп готов вынести все эти вопросы на стол на этой неделе, включая будущее помощи США Украине. Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами по поводу их редкоземельных ископаемых, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также покупки наших", — добавил советник Трампа.

Ранее Майк Уолтц сказал, что вопрос гарантий безопасности Украины должен стать ответственностью Европы.

Напомним, президент США Дональд Трамп разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным по телефону о прекращении войны в Украине. Трамп считает, что Путину "неравнодушны" убийства на поле боя.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

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