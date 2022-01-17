"Нам противостоит почти миллионная армия": главнокомандующий ВСУ оценил военные мощности России

Залужный объяснил, что НАТО понимает масштабы угрозы.

Украина противостоит почти миллионной армии России. А вероятное вторжение РФ в Украину – это реальность, а не иллюзия.

Об этом в интервью "Укринформу" сказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

По его данным, Украине грозит российская армия, насчитывающая около миллиона военнослужащих. Он подчеркнул, что агрессия РФ – это не иллюзия, а реальность.

"Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией Российской Федерации, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих. Сегодня я доводил до наших партнеров по НАТО, что это — не иллюзия, это реальная угроза. Следует учитывать, что нам противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско", — отметил Залужный.

Залужный добавил, что НАТО понимает масштабы угрозы.

"Кстати, по этому общению в рамках Военного Комитета НАТО с коллегами я вынес устойчивое впечатление – они все четко и прекрасно понимают с военной точки зрения. Вообще люди военные проще смотрят на вещи, что позволяет им делать абсолютно верные оценки ситуации", — объяснил главнокомандующий ВСУ.

Напомним:

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Российская Федерация может совершить широкомасштабное вторжение в Украину в ближайшие дни.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о 18 сценариях действий Вашингтона в случае нападения России на Украину, заявил, что Москва имеет на рассмотрении "свои сценарии" дальнейших действий, но их меньше.

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