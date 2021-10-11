"Нам с вассалами дело иметь бессмысленно": Медведев о переговорах РФ с Украиной

"Нам с вассалами дело иметь бессмысленно": Медведев о переговорах РФ с Украиной

Политик отличился рядом истерических провокационных заявлений в адрес Украины и руководства государства.

Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, составляет свою отдельную историю, а украинские руководители, особенно первые лица — люди, которые не имеют никакой устойчивой самоидентификации. С ними нельзя вести переговоры и договариваться.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье, которую в понедельник, 11 октября, опубликовало российское издание "Коммерсант".

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"Действующий президент этой измученной страны — человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говорил на русском языке. Более того, работал в России и получал значительные средства из российских источников. Однако в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан ", направленный против его личной власти, полностью изменил политическую и моральную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности", — отметил он.

Также бывший российский президент считает украинских руководителей людьми абсолютно несамостоятельными и отмечает, что США используют Украину для тотального сдерживания РФ.

"Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной. Дураков бороться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном ", — заявил Медведев.

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Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины, по словам Медведева, заключается еще и в том, что во главе страны стоят невежественные и необязательные люди, которые постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре.

"Подписывают Минские соглашения, договариваются в "нормандском формате", а затем — после внутренних бурление в Раде, на площади или ЦУ через океан — разворачивают позицию совсем в другую сторону", — отметил он.

По словам Медведева таким партнерам в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной лжи, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны.

"Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления в Украине вменяемого руководства, которое нацелено на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией ... Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые ", — резюмировал в своей статье экс-президент России.

Напомним:

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и РФ были контакты для определения перечня вопросов для обсуждения между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Но общего понимания относительно формулировки повестки дня возможной встречи пока нет.

относительно формулировки повестки дня возможной встречи пока нет. Также в росСМИ появилась информация, о чем именно хочет договориться Путин во время встречи с Зеленским. В опубликованном списке 12 вопросов.

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