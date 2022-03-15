"Нам там нечего делать": Лукашенко уверяет, что Беларусь не будет участвовать в войне против Украины

По его словам, Беларусь не собирается ввязываться в "операцию", которую Россия проводит в Украине.
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины.
По его словам, в этом нет никакой нужды.
Об этом сообщают РИА Новости.
"Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", — заявил белорусский диктатор.
Напомним, в Белоруссии назвали фейком ракетный удар по их территории.
Российские самолеты 11 марта атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.
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