"Нам там нечего делать": Лукашенко уверяет, что Беларусь не будет участвовать в войне против Украины

"Нам там нечего делать": Лукашенко уверяет, что Беларусь не будет участвовать в войне против Украины

По его словам, Беларусь не собирается ввязываться в "операцию", которую Россия проводит в Украине.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины.

По его словам, в этом нет никакой нужды.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", — заявил белорусский диктатор.

Напомним, в Белоруссии назвали фейком ракетный удар по их территории.

Российские самолеты 11 марта атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.

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