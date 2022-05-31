"Нам все равно, какие планы у РФ": Зеленский прокомментировал привязку к датам по захвату востока

"Нам все равно, какие планы у РФ": Зеленский прокомментировал привязку к датам по захвату востока

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 31 мая, что государство не интересуют планы России по захвату востока в привязке к любым датам. В то же время, глава государства отметил сложную ситуацию в восточных регионах.

Зеленский также сообщил, что Украина не привязывается к конкретной дате деоккупации, "мы привязываемся к людям".

Об этом президент сказал на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Киеве.

"О планах РФ, привязанных к датам, к символам, мы с вами много слышали. Иногда этому государству это удается. В Украине не удалось, хотя они уверяли всех, что за три дня захватят Киев и другие наши города", – напомнил Зеленский.

Он добавил, что, к сожалению, некоторые украинские города были оккупированы.

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"Мы считаем, что временно, потому что в этом не только вера, а здесь вы слышите наши цели и наши конкретные планы. Мы будем деоккупировать всю нашу территорию, которая принадлежит нам исторически и согласно международным законам", – объявил глава государства, добавив, что это планы Украины, а планы России "нас не интересуют".

Президент также сообщил, что на сегодняшний день ситуация на востоке самая сложная в связи с тем, что там сосредоточено наибольшее количество российской техники и военных формирований.

"О планах России на 1 июня, 1 июля, 1 августа или, возможно, на 1 сентября будут другие политические планы – нам все равно, какие планы у России. На востоке нам сложно из-за того, что не хватает (достаточного) количества соответствующего оружия", – объяснил Зеленский.

"Если те или иные наши шаги, наши операции по деоккупации того или иного региона будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по максимуму наших людей. Именно они деоккупируют территории, потому что эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете. Поэтому я считаю, что прежде всего мы должны максимально думать о наших людях, которые способны – и они это показали – дать отпор всем планам России", – рассказал глава государства.

Президенты Украины и Словакии сделали совместное заявление

Напомним, во время встречи с Зеленским Чапутова заявила о поддержке вступления Украины в ЕС и призвала другие государства предоставить оружие.

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