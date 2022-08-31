Намек на вторжение? Лавров заговорил о защите русскоязычных в Молдове

Глава МИД России Сергей Лавров собрался неизвестно от кого или чего защищать русское и русскоязычное население Молдовы.

Он также намекнул, что судьбу непризнанного Приднестровья может повторить Гагаузия – автономное территориальное образование на юге Молдовы.

Об этом Лавров заявил во время одного из своих выступлений.

"Мы сделаем все, чтобы интересы русскоговорящего, русского населения в Молдове не пострадали никоим образом", – сказал министр.

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Он также обвинил руководство Молдовы в "игре в навязываемые Западом политические игры".

"Не будем забывать, что кроме Приднестровья, в Молдове есть еще Гагаузия, которая тоже претендует на особый статус. Она имеет, кстати, некоторые элементы особого статуса. И я думаю, что молдавское руководство поступит правильно, если бросит играть в навязываемые Западом геополитические игры, и задумается об интересах тех людей, которые живут бок о бок", – заявил Лавров.

Напомним, ранее в Молдове заявили, что волна фейковых сообщений о минировании в стране и заявления "власти" непризнанного Приднестровья о желании присоединиться к РФ могут быть прелюдией ко вторжению россиян.

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