"Намеки всегда есть": у Путина оценили заявление Зеленского о проведении нового "нормандского саммита"

"Намеки всегда есть": у Путина оценили заявление Зеленского о проведении нового "нормандского саммита"

В Кремле заявили об отсутствии четких дат новой встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости проведения нового "нормандского саммита" заявил, что "намеки на эту встречу никогда не исчезали", но пока нет понимания, когда могла бы произойти такая встреча.

Об этом пишет российский ТАСС.

Песков утверждает, что для проведения нового нормандского саммита по прекращению войны на Донбассе сначала необходимо выполнить ранее достигнутые соглашения. Их, к слову, сама РФ регулярно и нарушает, хотя обвиняет в этом украинскую сторону.

"Намеки на эту встречу никогда не исчезали, они есть всегда, но понимания относительно конкретных сроков такой встречи нет. Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем как предметно договариваться, нужно предметно выполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые невыполнимые договоренности на невыполненные договоренности – не думаем, что это правильная практика", — сказал Песков.

Напомним, президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью на телеканале "1+1" объяснил, что США готовы будут присоединиться к "нормандскому формату" в переговорах с Россией, если будут влиять на принятие решений, а не просто будут "модерировать процесс".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что благодаря США может появиться новая площадка для переговоров с Россией.

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