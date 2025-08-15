Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Россия, вероятно, планирует использовать саммит диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, чтобы сместить фокус международного внимания с мирных переговоров по Украине на вопросы двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, стремясь склонить американскую администрацию к экономическому сближению, в котором РФ остро нуждается.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Присутствие в составе российской делегации министра финансов Антона Силуанова и гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева свидетельствует о намерении Кремля акцентировать саммит не на войне в Украине, а на возможных экономических договоренностях с Вашингтоном.

Реклама

Оба чиновника не участвовали в переговорах Россия-Украина в Стамбуле в мае и июне 2025 года, однако Дмитриев присутствовал на встрече США-РФ в феврале этого же года.

Как отмечает ISW, Дмитриева Кремль часто привлекает для формирования образа России как привлекательного экономического партнера США и использует его деловой опыт для продвижения собственных интересов. Перед саммитом гендиректор РФПИ заявил, что Аляска является исторической частью России, и пытается представить встречу как доказательство того, что РФ является равной США мировой державой, что одновременно противоречит роли Дмитриева как якобы нейтрального экономического переговорщика.

Силуанов же, по замыслу Кремля, должен минимизировать восприятие негативного влияния западных санкций на экономику РФ и убедить Запад в необходимости их отмены, апеллируя к «неэффективности» ограничений. Вероятно, именно поэтому участие обоих высокопоставленных чиновников призвано придать саммиту имидж потенциальной бизнес-встречи.

Другие представители власти РФ также подтверждают, что Москва рассматривает саммит в качестве площадки для экономических переговоров с США. Так, 14 августа помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что, кроме вопроса Украины, Трамп и Путин будут обсуждать двустороннее сотрудничество «в торгово-экономической сфере», где, по его словам, существует «огромный» и «незадействованный» потенциал.

Реклама

В тот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа сообщил, что лидеры «могут» поднять тему санкций и других экономических вопросов. А первый заместитель председателя этого же комитета Светлана Журова выразила убеждение, что «Россия и США в любом случае заключат экономическое соглашение» по итогам саммита.

Аналитики обратили внимание, что эти комментарии являются частью скоординированной попытки Кремля использовать переговоры на Аляске для получения необходимого экономического облегчения со стороны США.

«ISW и дальше считает, что любое принятие США предложенных Россией экономических соглашений без взаимных уступок со стороны Москвы по Украине уменьшит важный экономический рычаг влияния, который Вашингтон сейчас имеет над Россией», — говорится в отчете Института.

Напомним, по словам госсекретаря США Марко Рубио, на встрече с Путиным Трамп надеется договориться о прекращении боевых действий в Украине. Это станет шагом к дальнейшим переговорам о мирном соглашении.

Реклама

В свою очередь Ушаков заявил, что «центральной темой» саммита на Аляске будет урегулирование украинского «кризиса». Кроме того, Путин с Трампом будут говорить и о двустороннем сотрудничестве в экономической сфере и о вопросах глобальной безопасности.

Заметим, что Трамп выразил готовность ввести дополнительные санкции против России, если встреча на Аляске «не завершится хорошо».