Намерение России признать "ЛДНР": Украина требует от ОБСЕ срочно созвать консультации ТКГ

Украинская сторона хочет получить официальную информацию от делегации РФ о позиции и дальнейших шагах Москвы по этому вопросу.

Украина просит ОБСЕ срочно созвать внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за возможного признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает пресс- служба ТКГ.

"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых "ЛДНР", делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего председателя ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ", — идет сообщении.

Украинская сторона хочет получить официальную информацию от делегации РФ по поводу позиции и дальнейших шагов Москвы по этому вопросу.

Ранее из-за намерения РФ признать так называемые "ЛДНР" парламентарии призвали провести заседание Совбеза ООН и ввести санкции

Напомним:

Российская Госдума сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв 15 февраля соответствующий законопроект. Теперь документ ждет решения Владимира Путина.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что позиция Украины остается неизменной: признание Россией т. н. "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей.

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