"Намерены сформировать политику "нового прагматизма": Шмыгаль на встрече с Фицо

Денис Шмыгаль проводит встречу с Роберто Фицо.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 января проводит встречу со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде. На повестке дня – двусторонние отношения страны и поддержка европейских инициатив.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.
"Несмотря на разногласия, мы намерены сформировать с Правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам. Уверен, что сегодняшняя встреча с премьером Робертом Фицо откроет новую страницу в наших отношениях", — отметил премьер.
Напомним, Фицо сделал скандальное заявление об "отсутствии" войны в Киеве.
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