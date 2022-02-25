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"Нанесем удар по банкам": в ЕС заявили, что финансово изолируют Россию

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"Нанесем удар по банкам": в ЕС заявили, что финансово изолируют Россию

Reuters

Пострадают русские банки.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что Европейский Союз хочет финансово изолировать Россию.

Об этом он сказал во время выступления со своим немецким коллегой Кристианом Линднером на встрече министров финансов ЕС, пишет Reuters.

"Мы собираемся нанести удар по российским банкам. Мы хотим финансово изолировать Россию. Мы хотим прервать все связи между Россией и мировой финансовой системой", — сказал Ле Мер.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил об экономической поддержке Украины и предоставлении оружия.

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