"Нападение на суверитет": в Венгрии заявили о приостановке поставок нефти из России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти через нефтепровод "Дружба" в страну приостановлены якобы из-за атаки украинского дрона.

Об этом сообщило Ujszo.

По его словам, российский вице-премьер, ответственный за энергетику, заявил, что из-за атаки Украины поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" пока невозможны. В то же время продолжаются ремонтные работы.

"Если работа нефтепровода "Дружба" станет невозможной, то поставки нефти в Венгрию и Словакию станет физически и практически невозможным... Мы неоднократно четко выражали эту позицию в Брюсселе, и Европейская комиссия также дала гарантию, что нападения на энергетическую инфраструктуру в Венгрии не будет. К сожалению, это уже в который раз нарушение гарантий Еврокомиссии", — заявил Сийярто.

Министр призвал Украину "не атаковать" венгерскую энергетическую инфраструктуру и заявил, что Будапешт не несет ответственности за войну. Он выразил надежду, "что мирные усилия президента Трампа приведут к успеху на этой неделе".

Напомним, Орбан призвал к прямым переговорам между Европейским Союзом и Россией по прекращению огня в Украине.

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