Удар по "Жулянам" и визит специальных посланников Трампа: приедут ли Уиткофф и Кушнер в Киев

Специальные посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф / © Associated Press

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На фоне новостей о подготовке первого визита специальных посланников президента США Дональда Трампа в Украину Россия нанесла удар по территории киевского аэропорта «Жуляны». Из-за рисков для безопасности и давления со стороны Москвы приезд американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера оказался под угрозой срыва, однако Киев остается на связи с Вашингтоном.

Подробности — читайте в материале ТСН.ua.

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Что известно об ударе по аэропорту в Жулянах 4 сентября

Утром 4 сентября россияне, по всей видимости, нанесли удар по территории аэропорта «Киев» (Жуляны), расположенного в Соломенском районе города Киева. С начала полномасштабного вторжения аэропорт полностью прекратил обслуживание регулярных пассажирских рейсов.

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По предварительным данным, удары пришлись на два старых пассажирских самолета типа «Як-40», которые не эксплуатируются еще с довоенных времен.

Официального подтверждения от Командования Воздушных сил ВСУ или Киевской городской военной администрации о том, что удары были нанесены именно по самолетам, на момент моего ответа не поступало, однако народный депутат Алексей Гончаренко и ряд СМИ подтверждают эту информацию. Кроме того, утром 4 сентября мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Соломенском районе Киева произошло возгорание на территории нежилой застройки.

Визит специальных посланников Трампа в Украину станет первым за время войны

Вечером 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает прибытия представителей президента США Дональда Трампа в Киеве в ближайшие дни. По его словам, предварительные даты уже согласованы, кроме того, американская сторона также планирует встречу в Москве.

«Фактически, мы поддерживаем с ними связь круглосуточно и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты. Рассчитываем увидеть представителей президента США здесь, в Киеве», — сказал глава государства.

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Он добавил, что украинская сторона уже получила подтверждение от американской стороны относительно предстоящих встреч в Москве и Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

«Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка и впредь играла активную роль. Мы готовы к встречам с ними в Украине — на высоком уровне и по существу», — отметил президент.

По сообщениям западных СМИ, в частности Reuters, спецпосланцы Трампа планируют визит в Украину и Россию 5–6 сентября. Как сообщают журналисты, сначала Уиткофф и Кушнер должны посетить Москву (5 сентября), а уже затем Киев (6 сентября).

Как отмечает Reuters, обсуждение поездки американских переговорщиков в Украину все еще продолжается. Ориентировочной датой встречи считается 6 сентября. В случае подтверждения этой поездки Уиткофф и Кушнер впервые посетят украинскую столицу.

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Напомним, ранее обсуждался визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину во второй половине августа.Предполагалось, что они примут участие в мероприятиях, посвящённых 35-й годовщине независимости Украины, однако поездку перенесли из-за усиления российских ракетных и дронных атак на Киев.

Визит Уиткоффа Кушнера в Киев оказался под угрозой срыва

Собеседник агентства Reuters отметил, что московская сторона стремится сорвать визит специальных посланников Трампа в Киев.

«Россияне не хотят, чтобы они посещали Киев, и пытаются заставить их изменить планы», — сообщил источник агентства.

В свою очередь издание Kyiv Independent также сообщает, что «россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда, в Киев, а Уиткофф всегда чутко реагирует на настроения россиян». По данным нескольких источников издания, американская делегация рассматривала вариант добраться до Киева самолетом, поскольку Уиткофф избегал поездки на поезде из-за закрытого воздушного пространства.

Однако из-за ситуации с безопасностью и логистических сложностей окончательного решения о поездке пока нет, а её сроки могут измениться. Источник, близкий к администрации президента США, подтвердил изданию, что, хотя визит и планировался, вероятность его отмены по-прежнему остается высокой.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко считает, что, нанеся удар по киевскому аэропорту в Жулянах, Кремль таким образом может послать сигнал американской стороне о неготовности и нежелании вести переговоры.

«Очевидно, что он (Путин — Ред.) также в курсе того, что Уиткофф и Кушнер должны были прилететь из Москвы в Киев», — отметил Алексей Гончаренко.

К вечеру 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что визит американских представителей таки состоится 6 сентября, а Киев уже активно готовится к визиту американских переговорщиков.

«Сегодня уже четко определено, что американские представители будут в ближайшие дни в Украине и будут в России. Детали от команды Президента Америки. Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и в воскресенье посетят Киев», — сообщил глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что украинская сторона обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве РФ во время этого визита и воздержится от ударов, ожидая от России зеркального обеспечения «тишины». Президент подчеркнул, что Киев ждет предложения Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с учетом результатов их переговоров в Москве.

«Мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть. Мы заботимся именно о них, а не о России. С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов в то время, которое нужно для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом», — сказал Зеленский.

Что говорят в МИД Украины

Во время брифинга 4 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, связана ли атака на аэродром в Жулянах с ожидаемым визитом американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По его словам, из-за неудач на фронте Россия пытается запугать Украину ракетными ударами.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

«Конечно, одна из целей — это воздействие на настроения населения, попытка уничтожить нашу энергетическую систему перед зимой. С другой стороны, это своего рода пощечина мирным усилиям и попытка сорвать этот процесс. Поэтому этот контекст нельзя не учитывать, это правда», — заявил Сибига на брифинге.

В то же время он добавил, что Украина постоянно поддерживает связь с США и рассчитывает уже в ближайшее время активизировать совместную работу по достижению мира.

«Надеюсь, что такая динамика будет достигнута в ближайшей перспективе», — сказал он.

Ультиматумы вместо мира: что говорят в Кремле о завершении войны

Издание Reuters отмечает, что между Украиной и Россией сохраняется значительная разница во взглядах на то, как положить конец войне. Путин постоянно настаивает на том, чтобы Украина уступила ещё больше своих территорий, однако Киев категорически отвергает эти требования, называя их фактической капитуляцией.

Последний раунд украинско-российских переговоров с участием США состоялся в феврале — как раз перед началом военных действий США и Израиля против Ирана.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву, но воздержался от прямых подтверждений.

«Я бы не стал ничего анонсировать, но когда эти встречи состоятся, мы вас проинформируем», — заявил Песков.

В то же время представитель кремлевского диктатора вновь заговорил о якобы «стремлении» к миру, хотя сами же утверждают, что не видят для этого никаких предпосылок. В пятницу, 4 сентября, Песков цинично заверил в «готовности» Москвы к дипломатическому урегулированию и достижению своих целей. При этом Россия отказывается возвращать захваченные территории или менять свои первоначальные планы по захвату. По словам Пескова, позиция Путина, озвученная ещё два года назад в МИД РФ, остаётся «незыблемой».

Речь идет о требовании к Украине полностью вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также официально отказаться от членства в НАТО.

«Об этом прекрасно знают в Киеве. Все это, конечно, дает основания говорить: можно исключить, что удастся перейти к мирному урегулированию», — дерзко подытожил пресс-секретарь Кремля.

Ранее ТСН.ua сообщало, что стали известны новые сигналы из Кремля и позиция союзников Украины относительно возобновления мирных переговоров.

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