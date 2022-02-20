Нападение Путина на Украину является нападением на демократию, и об этом должны помнить все — Пелоси

В США существует двухпалатная, двухпартийная и многосторонняя поддержка позиции в защиту Украины.
Помощь Украине в противостоянии российской агрессии усилила двухпартийное единство в США, а также содействовала объединению позиции стран Североатлантического альянса.
Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время брифинга на Мюнхенской конференции безопасности, — пишет Укринформ.
"Что интересно в плане Украины, я считаю, что она делает НАТО более сильным, более объединенным и преданным потребностям мира и демократии", — отметила спикер палаты представителей.
По ее словам, в США существует двухпалатная, двухпартийная и многосторонняя поддержка позиции в защиту Украины, также присутствующая в интенсивной дипломатии США с европейскими странами.
"Мы хотим развеять все сомнения у любого, включая президента России: Соединенные Штаты в полной мере привержены объединенным усилиям с нашими европейскими союзниками в интересах дипломатии",- подчеркнула Пелоси.
Она добавила, что нападение Путина на Украину является нападением на демократию, и об этом должны помнить все, а в России должны быть готовы получить адекватный и эффективный ответ на любую агрессию.
Однако сейчас, по словам спикера, существует путь для урегулирования кризиса по дипломатическому пути.
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