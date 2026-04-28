Нападение РФ через несколько месяцев: президент Финляндии ответил на тревожное заявление Туска

Президент Финляндии Александер Стубб

Реклама

Президент Финляндии Александер Стубб прокомментировал прогнозы относительно нападения России на НАТО уже в ближайшие месяцы. Он призвал Европу сохранять спокойствие и готовиться к худшим сценариям, чтобы предотвратить реальную агрессию.

Об этом Стубб сказал на совместной с президентом Эстонии Аларом Карисом пресс-конфереции в Хельсинки, сообщает The Guardian.

Президент Финляндии заявил, что страна рассматривает различные варианты развития событий.

Реклама

"Мы готовимся к различным сценариям, но я снова возвращаюсь к призыву сохранять хладнокровие, спокойствие и выдержку», — сказал Стубб.

Он также подчеркнул, что пока не видит оснований для того, чтобы Россия решилась проверять действие статьи 5 НАТО на практике.

По словам финского лидера, гибридные вызовы будут оставаться постоянным фактором, однако более масштабные сценарии кажутся маловероятными.

«Гибридные испытания будут всегда, я этого не отрицаю. Но если посмотреть на восточный фланг, начиная с северо-востока, северо-восточной Скандинавии, Норвегии, Финляндии, стран Балтии, Польши, а затем вплоть до Украины, я не думаю, что там произойдет такое испытание», — сказал Стубб.

Реклама

По его убеждению, европейским государствам стоит ориентироваться на подход, который он назвал «финским менталитетом» — не зацикливаться на возможных угрозах, но быть готовыми к худшему развитию событий, чтобы его не допустить.

Позицию финского лидера поддержал и президент Эстонии.

«Эти идеи о том, кто следующий, что следующая Эстония, или страны Балтии, или Финляндия… эти нарративы появляются и исчезают, это не впервые… это тактика Российской Федерации, чтобы немного нас встревожить, но мы должны сохранять спокойствие«, — сказал Карис.

Возможное нападение России на НАТО — что известно

Напомним, накануне премьер Польши Дональд Туск выразил сомнение в готовности США и НАТО оперативно защитить Европу в случае нападения России, которое может произойти уже через несколько месяцев. Вспоминая сентябрьскую провокацию с российскими дронами, он отметил, что некоторые союзники предпочли игнорировать инцидент, поэтому призвал ЕС превратить бумажные гарантии 5-й статьи в реальную военную силу и стать «настоящим альянсом» с полноценной общей обороной.

Реклама

К слову, ранее в Эстонии раскритиковали предположение президента Украины Владимира Зеленского о возможной подготовке РФ к атаке на страны Балтии, назвав это воспроизведением российских нарративов. Глава МИД Маргус Цахкна заявил, что разведка не подтверждает концентрацию войск РФ у границ НАТО, а сама Москва сейчас не имеет для этого ресурсов. Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон отметил, что такие заявления лишь подыгрывают пропаганде Кремля о его «превосходстве».

Новости партнеров