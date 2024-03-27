Нападение РФ на НАТО: в Эстонии назвали, на что надеется Путин

Ханно Певкур отметил, что цель Путина в Украине среди прочего – унизить Запад и показать, что тот коллективно не справился.

Президент России Владимир Путин надеется, что в случае его решения напасть на НАТО Альянс не отреагирует. Но это не так, и НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников.

Об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью "Телеграфу".

В ответ на вопрос об оценке нынешней угрозы для стран Балтии со стороны РФ Певкур отметил важность понимать тот факт, что если Путин атакует все равно какую страну – Эстонию, Латвию, Румынию или Болгарию – то он атакует НАТО.

Также читайте Президент Сербии сделал загадочное заявление о серьезной угрозе его стране

Как отметил министр, это означает, что Путин вступает в войну с НАТО.

"Его цель в Украине — не только аннексировать регионы или захватить страну. Его цель также состоит в том, чтобы унизить Запад и показать, что тот коллективно не справился. И такую же цель он преследует, когда задумывается о нападении на какую-либо из стран НАТО. Он, конечно, надеется, что Альянс не отреагирует", – высказался министр обороны Эстонии.

Он выразил уверенность в том, что НАТО отреагирует.

Читайте главные новости дня:

"НАТО будет защищать каждый дюйм или каждый метр территории союзников. Вот почему мы должны уделить внимание этой угрозе. Мы должны быть к этому готовы. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы этого не произошло. Как говорят: "Хочешь мира – готовься к войне", – резюмировал Певкур.

Напомним, по оценкам Института изучения войны, несколько финансовых, экономических и военных показателей России свидетельствуют о том, что она готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО. Это произойдет не в ближайшее время, но в более короткие сроки, чем ранее предполагали некоторые западные аналитики.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Путин готовится к войне с НАТО?! В США нашли доказательства! Когда ждать новой агрессии Кремля?

Читайте также: