Нападение РФ на НАТО: в ГУР оценили, за сколько дней Кремль может захватить страны Балтии

Если соседи Украины не найдут способов дальнейшего увеличения оборонного производства для помощи Киеву, эти страны также окажутся под прицелом Кремля.

Об этом в интервью The Economist заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, агрессорка Россия сможет захватить страны Балтии за семь дней. Ведь время реакции НАТО на применение мер по пятой статье о коллективной обороне Североатлантического союза составляет 10 дней.

Скибицкий отмечает, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнее преимущество, устранив непосредственную угрозу со стороны воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты России, которых когда-то пугали весь мир, по меньшей мере, на десять лет.

2 Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу. Мы будем продолжать сражаться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны [...] зависит не только от нас", — заявил представитель украинской разведки.

Напомним, новый командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яккола заявил, что Россия может готовить гибридные атаки на страны НАТО, используя операции влияния, препятствование работе GPS, раздувая миграционный кризис и влияние на выборы.

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