Нападение России на НАТО - президент Финляндии сделал заявление

Александер Стубб / © Associated Press

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в то, что Россия рискнет напасть на одну из стран НАТО.

В интервью немецкому изданию Bild он отметил, что проверять решительность Альянса «не имеет никакого смысла».

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«Если у кого-то есть такой хрустальный шар — отлично. Я просто не вижу ни доказательств, ни фактов, подтверждающих это. Я не верю, что Россия когда-нибудь захочет напасть на самый мощный военный альянс мира — НАТО», — сказал Стубб.

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Ранее Стубб заявил, что не верит в то, что Россия будет применять ядерное оружие. По его мнению, сдерживающим фактором для Москвы может стать позиция Китая.

Война России с НАТО — последние новости об угрозе

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может напасть на члена НАТО уже через несколько месяцев, а не лет. Политик сомневается в готовности США и Евросоюза к быстрой практической реакции, призывая превратить бумажные гарантии статьи 5 в реальную военную силу.

Президент Финляндии Александер Стубб, комментируя заявление Туска, призвал Европу сохранять спокойствие и «финскую выдержку». Он отметил, что не видит реальных оснований для нападения РФ на НАТО или проверки статьи 5, считая масштабные сценарии агрессии маловероятными.

В европейской системе обороны много пробелов, которые без американского присутствия быстро не решить. К примеру, страны Балтии не имеют собственной истребительной авиации. Натовское командование предупреждает, что Европе нужно переходить к массовому производству и использованию недорогого оборудования — беспилотников, перехватчиков и т.д. По подсчетам СМИ, в июле на сбитие трех российских дронов ВС Румынии потратили около 1,5 млн евро.

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