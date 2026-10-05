Нападение России на НАТО: Сикорский сказал, действительно ли Европе пора готовиться к войне

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не считает, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в одну из стран НАТО. В то же время, он отметил, что РФ уже ведет против Европы гибридную войну, а в случае серьезного нападения ответ Альянса будет зависеть от политического решения его членов.

Об этом Сикорский заявил в Варшаве во время общения с украинскими журналистами, передает корреспондент ТСН.ua.

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Глава польского МИД напомнил, что Польша уже неоднократно сталкивалась с российскими угрозами – от кибератак до нарушений воздушного пространства.

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«Вы находитесь в стране, где каждую неделю происходят не только тревоги, но и российские атаки. К примеру, прошлой зимой они пытались полностью уничтожить наши системы электроснабжения», — сказал Сикорский.

Он также упомянул о залете российских дронов и падении ракеты на территории Польши.

«У нас был залет 21-го дрона. Они не были ударными. Знаю, вам это может показаться малой вещью, но для нас это было очень много. И была крылатая ракета, которая взорвалась на польской территории», – отметил министр.

Как может сработать статья 5 НАТО

Отвечая на вопрос, будет ли применена статья 5 НАТО о коллективной обороне в случае нападения России или нового нарушения воздушного пространства стран Альянса, Сикорский подчеркнул, что ее действие не является автоматическим.

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«Статья 5 НАТО не является такой точной, как всем кажется. И это не случайно», – объяснил он.

По словам Сикорского, формулировка статьи не предполагает автоматического вступления всех членов НАТО в войну после какого-либо нападения.

«Эта статья не санкционирует автоматическое вступление в войну. Это, скорее, политическое решение, как отреагирует Альянс после нападения», — сказал глава польского МИД.

В то же время, он считает, что в случае серьезной эскалации Польша и Германия точно будут привлечены к ответу.

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"Если что-то подобное произойдет, Польша и Германия точно будут привлечены", - подчеркнул Сикорский.

По его мнению, Кремль уже совершил стратегическую ошибку, начав гибридное противостояние с европейскими странами.

«Я думаю, что Путин совершил ошибку, начав свою гибридную войну против всей Европы. Потому что, таким образом, он облегчает нам мобилизацию общественного мнения для сдерживания этой агрессии», — подытожил Сикорский.

НАТО готовит стратегию на случай нападения России

Ранее мы писали, что главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич готовит стратегию под названием "Теория победы" на случай возможного нападения России на восточный фланг Альянса.

По данным Bloomberg, документ должен описать возможный алгоритм действий НАТО в случае российского вторжения и предусматривает более активное использование новейших технологий — в частности, недорогих дронов и систем с искусственным интеллектом.

Рассекреченную версию стратегии планируется представить 12 октября в Польше. В НАТО отмечают, что речь идет об оборонном подходе, направленном прежде всего на сдерживание агрессии.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что в настоящее время Альянс не видит признаков подготовки России к традиционному военному нападению, однако Европа должна быть готова к длительным гибридным атакам.

Стратегия также должна показать, как НАТО планирует совмещать традиционные виды вооружения с новыми технологическими возможностями и усиливать готовность союзников к потенциальной эскалации.

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