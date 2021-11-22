Нападение зимой является один из сценариев РФ: в МИД ответили, есть ли вероятность привлечения иностранных войск

Нападение зимой является один из сценариев РФ: в МИД ответили, есть ли вероятность привлечения иностранных войск

Кулеба уверяет, что МИД прилагает все усилия для предотвращения нападения России.

В случае обострения ситуации возможное участие в войне на стороне Украины иностранных сил пока не обсуждается. Министерство иностранных дел прилагает все усилия для предотвращения нападения России на Украину.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил журналистам 22 ноября.

"О том, чтобы иностранные войска воевали на территории Украины с нашей стороны, сейчас речь не идет. Единственные иностранные войска, ведущие боевые действия на территории Украины, – это российские войска", – сказал Кулеба.

Глава МИД уточнил, что возможное наступление России в январе-феврале является одним из сценариев, лежащего на столе у российского руководства.

"Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы его предотвратить. Но это не отменяет потребности в максимальном укреплении нашей обороноспособности, потому что никогда невозможно полностью предусмотреть действия РФ", — добавил глава украинского МИД.

Напомним, Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

Кроме того, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.

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