Нападения на украинцев в Польше: Туск требует от Навроцкого немедленной реакции

Дональд Туск. / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск снова призвал президента Кароля Навроцкого отреагировать на волну насилия на национальной почве. В частности, нападения на граждан Украины.

Об этом глава польского правительства заявил во время пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

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«Пока ответом президента на мой призыв является молчание», — подчеркнул премьер.

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По словам Туска, молчание президента в этой ситуации негативно сказывается на репутации Польши, которую «создавали десятилетиями тяжелого труда», да еще и представляет угрозу для ключевых национальных интересов. Именно поэтому он призвал не только Навроцкого и других польских лидеров, ответственных за ситуацию в стране, однозначно осудить любые проявления насилия.

Премьер также заявил, что ожидает от президента четкой позиции по поводу последних случаев проявлений агрессии на национальной почве. Туск отметил, что глава государства ранее положительно высказывался о так называемых «благородных мужских поединках» в контексте столкновений футбольных хулиганов, а потому теперь должен однозначно отреагировать на волну насилия.

«Я ожидаю, что президент очень четко проведет границу и скажет: „Стоп“. Нет никакого алиби или оправдания для таких актов насилия», — заявил премьер.

Кроме того, Туск упомянул заявления лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского о создании отрядов самообороны, а также скандальные слова праворадикального активиста Роберта Бонкевича о «вырывании сорняков из польской земли».

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Премьер также обратил внимание, что один из участников нападения на пару украинцев во Вроцлаве позиционировал себя в социальных сетях как защитник польской границы.

«Я никого не должен убеждать, кто на польской политической сцене является представителем сред, гордящихся насилием. Пора с этим покончить, потому что это насилие распространяется», — подчеркнул Туск.

Как сообщалось, Туск резко отреагировал на нападение на украинцев во Вроцлаве. По его словам, «бандиты, хулиганы и эта патология насилия приобрели смелость и дерзость». Тогда же Туск также обратился к президенту Навроцкому и отметил необходимость «объявить войну насилию».

Напомним, на днях в одном из магазинов польского Вроцлава жестоко избили украинскую чету. Пострадавшие получили серьезные травмы. В частности, девушке медики накладывали швы. После огласки в Сети Генконсульство Украины сделало резкое заявление и заявило, что в соседней стране участились случаи насилия и агрессии.

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Дата публикации 09:52, 27.07.26 Количество просмотров 505 В Польше избили украинскую пару из-за акцента

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