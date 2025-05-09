Владимир Путин / © Getty Images

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В своих публичных выступлениях Владимир Путин оправдывал войну против Украины разными аргументами: необходимостью защищать русскоязычных на Донбассе, потребностью «демилитаризации» и «денацификации» Украины, а также стремлением удержать якобы враждебное НАТО на расстоянии.

Об этом пишет The Economist.

«На бумаге у России есть амбициозные планы. Она стремится увеличить численность своих вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих по сравнению с примерно 1,3 миллиона в сентябре. В 2023 году было объявлено о создании нового формирования — 44-го армейского корпуса в Карелии, на границе с Финляндией, первые подразделения которого уже понесли потери в Украине», — пишут журналисты.

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Россия также расширяет несколько бригад до полноценных дивизий. Все эти мероприятия продлятся годами, но если России удастся реализовать эти планы, как отмечает разведка Литвы, она увеличит количество войск, техники и вооружения на западном направлении на 30–50%.

По словам недавней оценки датской разведки, в 2024 году российская программа перевооружения «изменила характер — от возобновления до активного военного наращивания», целью которой является добиться возможности «воевать на равных с силами НАТО», говорится в материале.

«Вопрос в том, когда они начнут следующую войну», — отмечала Кая Каллас в прошлом году, когда она была премьер-министром Эстонии.

Аналитик Конрад Музыка отмечает, что пока война в Украине продолжается, у России нет свободных сухопутных сил, способных создать серьезную угрозу для НАТО. Но даже если перемирие будет подписано, России будет трудно отвлечь множество войск, поскольку это может позволить Украине вернуть себе территорию.

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Ранее сообщалось, что Москва попытается воспользоваться глубокой этнической и религиозной напряженностью, чтобы разжечь дальнейшие беспорядки на Балканах.