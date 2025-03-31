Война России с НАТО: Костенко ответил, будет ли Путин готов воевать с ЕС

Роман Костенко рассказал о войне РФ с НАТО

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Немецкая разведка прогнозирует, что кремлевский глава Владимир Путин будет готов к войне с НАТО к 2023 году. Однако это будет зависеть от того, как именно будут происходить боевые действия на территории Украины.

Об этом сказал секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко журналистке «Новости LIVE».

«Сейчас мы их изнуряем так, что они не смогут вести боевые действия с НАТО. И опять же: что такое НАТО?.. Это США или они рассчитывают, что Соединенные Штаты выйдут и останется только Европа? Если останется только Европа, то угроза существует. Если будут и США, то угроза становится меньше», — сказал Костенко.

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По его мнению, если Путин захватит Украину, Европа и США сдадут Украину, следующими будут они.

«Это точно. Такое впечатление, что они этого не понимают. Но это понимает каждый военный, каждый, кто хотя бы немного понимает, как работает геополитика, и как исторически себя ведет РФ. Там, где слабость, там сразу используют военную силу», — сказал Костенко.

Итак, вероятность нападения РФ на Альянс в будущем зависит от того, как будут развиваться события на поле боя, добавил он.

Напомним, ранее речь шла о том, что две страны ЕС могут направить войска в Украину. Эксгенерал армии США Кларк рассказал подробности.

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