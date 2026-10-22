Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что диктатор Путин все равно напал бы на нашу страну. Президентство Трампа вряд ли сдержало бы его.

Об этом украинский лидер сказал в одном из интервью, сообщает Clash Report.

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«У Трампа и Путина до сих пор особые отношения. Возможно, эти отношения могли бы предотвратить вторжение в Украину, если Трамп был бы президентом. Но Трамп не вечно в президентском кресле. Если бы его президентство закончилось, Путин не изменил бы свою цель — оккупацию Украины, — сказал Зеленский.

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Напомним, ранее Дональд Трамп выразил мнение, что если бы он на тот момент был президентом США, Путин не начал бы войну против Украины.

Сразу после переизбрания президентом Дональд Трамп заявил, что прекратит войны в мире. Во время избирательной кампании он не раз обещал, что остановит войну в Украине через 24 часа.

По мнению внешнеполитических экспертов Роберта О’Брайена и Элбриджа Колби, Путин не решился напасть на Украину раньше, потому что не мог предсказать реакцию президента Трампа.

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