"Напитывался духовно и формировался морально": Кива рассказал, почему сдавал экзамен на адвоката в Закарпатье (видео)

"Напитывался духовно и формировался морально": Кива рассказал, почему сдавал экзамен на адвоката в Закарпатье (видео)

Местом для сдачи экзамена Кива выбрал именно Закарпатскую область, так как считает ее "краем вечно красивой природы".

Одиозный нардеп от "Оппозиционного платформы — За жизнь" Илья Кива, объяснил, как ему удалось недавно сдать экзамен на ведение адвокатской деятельности. Так, ради экзамена он отправился в Закарпатье и, как говорит, "совмещал полезное с приятным".

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает "УНИАН".

Комментируя сдачи экзамена, Кива не упустил шанса похвастаться своим красным дипломом.

"Я не понимаю, почему такой ажиотаж. У меня как минимум два высших образования, одно из которых я закончил с красным дипломом", — заявил он. В дополнение, нардеп отметил, что адвокатура для него — это "часть истории, которую хотел для себя овладеть".

Экзамен Кива сдавал в Закарпатской области, хотя сам проживает в Киеве. На вопрос, почему решил выбрать другой регион, депутат ответил, что ему 44 года и он сам может определить, где сдавать экзамен. А потом добавил: "Почему в Закарпатье? Потому что Закарпатье — это край вечно красивой природы, и я совмещал полезное с приятным, насыщался духовно и формировался морально".

Нардеп также успел сообщить, что его адвокатские услуги пока стоят бесплатно.

Напомним, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов. ТСН.uа рассказывал о восьми самых громких скандалов и курьезах, в которые попадал нардеп за время работы Рады 9-го созыва.

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