НАПК должна проверить декларацию Гетманцева из-за недвижимости во Франции – эксперт
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) должно проверить декларацию председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилы Гетманцева на предмет соответствия задекларированных доходов и стиля жизни его семьи во Франции.
Так считает политолог Алексей Голобуцкий.
«В последнее время появляется все больше информации о квартире в Париже, где живет семья Гетманцева. Сам депутат объясняет, что эта недвижимость принадлежит матери. Но если посмотреть на задекларированные доходы и сравнить их с расходами на проживание во Франции, возникает логичный вопрос – на какие средства живет его семья», – отметил Голобуцкий.
Согласно декларации за 2024 год, доход депутата составил 994,3 тыс. грн (примерно 22 тыс. евро). При этом расходы на содержание семьи из троих детей в Париже, по оценкам экспертов, могут достигать нескольких тысяч евро в месяц. Анализ деклараций также свидетельствует о росте сбережений Гетманцева в евроэквиваленте.
«Эта ситуация выглядит как минимум странной. НАПК должно было бы дать ответ, соответствует ли реальный стиль жизни задекларированным доходам», – подчеркнул Голобуцкий.
Как сообщали СМИ, Гетманцев задекларировал квартиру во Франции площадью 143 кв. м стоимостью около 10 млн грн, в которой проживает его семья. Недвижимость оформлена на мать народного депутата.