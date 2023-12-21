В 2023 году Порошенко получал доходы из двух источников, основное из которых – Министерство финансов Венгрии.

Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко получил от венгерского правительства более 37 миллионов гривен в преддверии встречи с его главой Виктором Орбаном. Об этом стало известно из данных опубликованных на сайте НАПК.

Так, в 2023 году Порошенко получал доходы из двух источников, основное из которых – Министерство финансов Венгрии. Оттуда ему поступило 37 млн. 104 тыс. 440 грн.

Согласно декларации, правительство Венгрии перечислило деньги Порошенко за неделю до того, как оно пыталось выехать за границу на переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Тогда пограничники не выпустили нардепа из страны, поскольку украинские спецслужбы получили информацию, что его визит в Венгрию может быть использован российскими фсб и игрой.

Прессслужба Порошенко не выходила ни с каким объяснением, за что ему у Орбана заплатили деньги.

Как сообщал политический эксперт Валентин Гладких, Петр Порошенко во время запланированной в Венгрии встречи с Орбаном намерен через него передать РФ и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру".