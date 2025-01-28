НАПК проверяет депутата Железняка и его жену на предмет коррупции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществляет проверки деклараций о доходах депутата Ярослава Железняка и его супруги депутата Ольги Коваль на предмет нарушения антикоррупционного законодательства.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НАПК.

По состоянию на 27 января 2025 проверки их деклараций еще за 2022 год до сих пор продолжаются.

Напомним, в августе 2023 года народный депутат Ярослав Железняк вместе с супругой, депутатом Ольгой Коваль поселились в квартире в центре Киева, стоимость которой составляет около 12 миллионов гривен. Эта квартира площадью 134 квадратных метра расположена на Печерске и записана на Владимира Коваля – тестя Железняка и отца Коваль.

Согласно официальной декларации, годовая заработная плата Ярослава Железняка как народного депутата составляет примерно 660 тысяч гривен. Стоимость квартиры превышает его годовой доход в 17 раз. То же касается и его жены Коваль.