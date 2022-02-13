Напоминает частичную блокаду: в Офисе президента опровергли закрытие воздушного пространства Украины

Воздушное пространство Украины остается открытым.

Украина не видит смысла закрывать свое воздушное пространство.

Об этом в комментарии Reuters сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В Офисе президента подчеркнули, что подобные действия напоминают частичную блокаду.

"Важнейшим моментом является то, что Украина сама не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И, по моему мнению, это несколько напоминает частичную блокаду", — сказал Подоляк.

Напомним, Украина не собирается закрывать воздушное пространство, о чем сообщалось ранее в ряде СМИ.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан воздержаться от поездок в Украину из-за того, что, по данным США, Россия во вторник, 15 февраля, планирует вторжение в Украину.