Напряжение между Польшей и Украиной дошло до Еврокомиссии: что говорят в Брюсселе

Марта Кос

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Европейская комиссия следит за напряжением в отношениях между Украиной и Польшей, однако до сих пор ей удавалось решать подобные двусторонние проблемы.

Об этом 23 июня в Брюсселе заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в комментарии "Суспільному".

По ее словам, Еврокомиссия отслеживает ситуацию между Киевом и Варшавой. В то же время, Кос привела в пример Венгрию, с которой также возникали сложные вопросы.

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"Мы следим за происходящим в двусторонних отношениях. До сих пор нам всегда удавалось решать эти вопросы, даже с Венгрией", - сказала еврокомиссар.

Кос также прокомментировала предстоящую конференцию по восстановлению Украины, которая состоится 25-26 июня в польском Гданьске. По ее словам, мероприятие ожидают более 5 тысяч участников.

Еврокомиссар сообщила, что во время конференции планируется подписание более 20 проектов. Участие в ней должны принять международные финансовые институты, представители бизнеса и правительств.

"Пока страна находится в состоянии войны, то, что мы можем сделать сейчас вместе с европейскими средствами, - это поддержать эти инвестиции или снизить риски, связанные с ними", - отметила Кос.

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Отдельно она высказалась о возможном открытии следующих пяти переговорных кластеров для Украины и Молдовы, которое анонсировали на июль.

По словам Кос, главной задачей для обеих стран остается выполнение необходимых условий. Она подчеркнула, что со стороны Еврокомиссии все готово к открытию всех кластеров в июле.

"Я рассчитываю на оба правительства, на политиков обеих стран, что они обеспечат выполнение необходимых шагов для открытия остальных кластеров, а впоследствии - закрытие разделов один за другим", - сказала еврокомиссар.

В то же время, окончательное решение будет зависеть от позиции государств-членов ЕС. Кос заявила, что настроена оптимистично и ожидает продвижения процесса в ближайшее время.

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"Как сложится ситуация в государствах-членах, мы еще увидим, но я уверена: если не в июле, то очень скоро", - добавила она.

Скандал между Польшей и Украиной - последние новости

Напряжение в отношениях между Украиной и Польшей обострилось сразу на нескольких направлениях. В частности, польская таможня уже два месяца блокирует грузы "Укрпочты", из-за чего компании пришлось перенаправлять транзитные потоки в обход Польши - через Венгрию и Словакию.

По словам генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского, такая ситуация усложнила логистику и увеличила расходы компании. В то же время, для клиентов эти изменения остались почти незаметными.

Польский премьер резко отреагировал на решение президента Кароля Навроцкого по поводу ордена Владимира Зеленского. По его словам, обострение отношений между лидерами двух государств вредно в нынешних условиях безопасности, потому что оно «радует Путина и шокирует наших союзников».

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Позже Туск дал строгое предупреждение из-за развертывания конфликта Украины и Польши. Спор он назвал «стратегической ошибкой», от которой проигрывают обе стороны в бизнесовом, геополитическом и репутационном плане.

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