Напряжение между США и Украиной: в Белом доме сделали громкое заявление о Зеленском

Белый дом обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании идти на договоренности с США и заявил, что Америка устала платить за войну.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайт Левитт в комментарии для Fox Business.

По ее словам, Дональд Трамп стремится достичь договоренности с Украиной, но Зеленский пока не готов к этому.

"В пятницу Зеленский должен был подписать важное соглашение, но он поспешил и укусил кормящую руку. США и американцы устали платить за эту войну. Трамп хочет договориться, но Зеленский, кажется, пока не готов к этому", – заявила Левитт.

Она также отметила, что украинский лидер должен поблагодарить США и налогоплательщиков, которые финансируют безопасность его страны, а его риторика вызывает напряжение в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

Напомним, США по указанию президента Дональда Трампа ставят на паузу всю военную помощь для Украины.

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