Напряжение вокруг Украины: Байден больше часа говорил с Путиным

Напряжение вокруг Украины: Байден больше часа говорил с Путиным

Разговор длился чуть больше часа.

Президент США Джо Байден в субботу, 12 февраля, побеседовал по телефону с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Разговор президентов длился более одного часа: начался в 18:00 по Киеву. Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

В Белом доме сообщили, что Байден дал понять: "если Россия сделает новое вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные санкции".

"Президент Байден подчеркнул, что дальнейшее вторжение России в Украину вызовет массовые человеческие страдания и ослабит авторитет России. Хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией по полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы все равно готовы и к другим сценариям", - говорится в сообщении.

К слову, в Вашингтоне заявили по разговору с главой Кремля после того, как американские СМИ сообщили, что Путин якобы "принял решение" о нападении на Украину. Разговор должен был состояться в понедельник, 14 февраля, но Белый дом просил 12 февраля. В Москве согласились и подчеркнули, что разговор состоялся "по запросу американской стороны".

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился 1,4 часа., сообщили в Елисейском дворце. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины.

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