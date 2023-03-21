"Напряжение высокое": Байден стремится пообщаться с Си Цзиньпинем

Администрация США планирует претворить в жизнь возможность проведения телефонных переговоров президента Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпинем.

Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Байден хочет еще раз поговорить с Си. И он это сделает. И мы сделаем это в удобное время», — добавил. представитель Белого дома.

Пока он не может назвать дать такой разговор.

«Но важно, чтобы мы поддерживали эти линии связи открытыми, особенно сейчас, когда напряжение настолько высоко», — подчеркнул Кирби.

Он напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Китай после того, как над США был обнаружен шпионский воздушный шар. По его словам, в Вашингтоне все же хотели реализовать этот визит.

Также Кирби сообщил, что сейчас ведется работа, чтобы глава минфина Джанет Йеллен и министр торговли Джина Раймондо посетили Китай с целью обсуждения экономических вопросов.

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Напомним, что, по данным издания Financial Times, лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским сразу после поездки в Россию и встречи с Владимиром Путиным.

Добавим, что Владимир Путин во время визита Си Цзиньпина в Москву заявил, что внимательно ознакомился с планом Китая по "украинскому урегулированию" и намекнул на готовность к переговорам.

В свою очередь, в МИД Украины рассчитывают, что Си Цзиньпин использует свое влияние на Путина, чтобы прекратить войну. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.

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