"Напряженная встреча": у Sky News разобрали фото переговоров Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский провели встречу в Риме накануне похорон Папы Франциска.

Эта встреча была напряженной, поскольку их предварительная встреча закончилась громким скандалом в Овальном кабинете Белого дома, передает Sky News.

В базилике Святого Петра перед похоронами Папы Франциска, лидеры Америки и Украины сидели друг против друга на двух отдельных креслах.

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«Они выглядят как исповедник и грешник, за исключением того, что мы не можем сказать, кто есть кто», — отмечает издание, анализируя фото.

На фото видно, как Дональд Трамп сидит напротив Владимира Зеленского, оба выдвинули руки на коленях. Два лидера смотрят друг на друга. В другом ракурсе можно заметить, что украинский президент якобы спорит с президентом США. Кадры передают определенное напряжение, возникшее во время общения.

Содержание разговора пока остается неизвестным. Однако, как отмечает Sky News, президент Украины не мог забыть об условиях мирного соглашения от США, о которых Трамп объявил на этой неделе. По оценкам аналитиков, мирный план выглядит очень выгодным для Кремля. В частности, речь идет о значительных уступках со стороны Украинской стороны, а именно:

Украина должна согласиться с потерей Крыма и отдать часть своих земель;

подписать предложенное соглашение о природных ресурсах, которое фактически передаст половину украинских минеральных богатств Америке.

После встречи в базилике Святого Петра Зеленский заявил, что встреча была хорошей и может стать исторической.

Также Зеленский сообщил, что с Трампом они обсудили вопросы защиты и безопасности Украины, необходимость полного и безусловного прекращения огня и о крепком и длительном мире, который сделает невозможным начало новой войны.

Мирное предложение Трампа содержит только неопределенные гарантии безопасности для Украины со стороны стран, не входящих в США. Это исключает любое членство Украины.

Sky News отмечает, что мирное предложение Трампа предусматривает лишь размытые гарантии безопасности для Украины со стороны других государств, без привлечения США и перспективы вступления Украины в НАТО.

Союзники Украины внимательно наблюдают, будет ли Трамп давить на Владимира Путина, или он просто уйдет, если его предложение потерпит неудачу, обвинив украинскую сторону, прежде чем перейти к сближению с Москвой.

«Если он это сделает, роль Америки как гаранта международной безопасности закончится. Это может быть неделя, когда мы увидим похороны мирового порядка, которыми мы его знаем со времен Второй мировой войны, как похороны Папы Римского сегодня», — подытожило издание.

Напомним, в Белом доме прокомментировали встречу Зеленского и Трампа в Ватикане, назвав ее продуктивной.

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