Напряженность между США и РФ возрастает: Рубио встретился с Лавровым в Малайзии

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марк Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг, 10 июля, на полях Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. Во время встречи Рубио отразил разочарование президента Дональда Трампа из-за отсутствия прогресса в переговорах о прекращении войны России против Украины.

Об этом сообщает Politico.

Встреча между главными дипломатами России и США состоялась сразу после телефонного разговора между президентом Трампом и Владимиром Путиным.

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Разговор Рубио с Лавровым лицом к лицу состоялся на фоне роста напряжения между Вашингтоном и Москвой.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы продолжать привлекать все стороны к поиску разрешения этого конфликта. Мы будем привлекаться каждый раз, когда будет такая возможность, как мы это сделали сегодня. Я повторил то, что сказал президент – и разочарование, и фрустрацию из-за отсутствия прогресса», – сказал Рубио журналистам после разговора с Лавровым.

Эта встреча подчеркивает сложности дипломатических усилий на фоне полномасштабной войны в Украине и устойчивого нежелания России идти на уступки, несмотря на международное давление.

Напомним, Келлог сравнил войну в Украине со Второй мировой . По его словам, в последние недели российские атаки приобрели «ужасающие масштабы», а количество погибших среди гражданских вызывает прямые ассоциации с событиями Второй мировой войны.

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