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Напряженность между США и РФ возрастает: Рубио встретился с Лавровым в Малайзии
Госсекретарь США выразил позицию президента Дональда Трампа по поводу отсутствия прогресса в переговорах о прекращении войны России против Украины.
Государственный секретарь США Марк Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг, 10 июля, на полях Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. Во время встречи Рубио отразил разочарование президента Дональда Трампа из-за отсутствия прогресса в переговорах о прекращении войны России против Украины.
Об этом сообщает Politico.
Встреча между главными дипломатами России и США состоялась сразу после телефонного разговора между президентом Трампом и Владимиром Путиным.
Разговор Рубио с Лавровым лицом к лицу состоялся на фоне роста напряжения между Вашингтоном и Москвой.
«Наша стратегия состоит в том, чтобы продолжать привлекать все стороны к поиску разрешения этого конфликта. Мы будем привлекаться каждый раз, когда будет такая возможность, как мы это сделали сегодня. Я повторил то, что сказал президент – и разочарование, и фрустрацию из-за отсутствия прогресса», – сказал Рубио журналистам после разговора с Лавровым.
Эта встреча подчеркивает сложности дипломатических усилий на фоне полномасштабной войны в Украине и устойчивого нежелания России идти на уступки, несмотря на международное давление.
Напомним, Келлог сравнил войну в Украине со Второй мировой . По его словам, в последние недели российские атаки приобрели «ужасающие масштабы», а количество погибших среди гражданских вызывает прямые ассоциации с событиями Второй мировой войны.