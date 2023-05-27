Напряженность растет: авианосец КНР прошел через Тайваньский пролив в сопровождении двух кораблей

Китайский авианосец "Шаньдун" в субботу, 27 мая, прошел через Тайваньский пролив в сопровождении двух кораблей, что стало очередным всплеском военной напряженности вокруг острова, который Пекин считает своей территорией.

Об этом сообщило Министерство обороны Тайваня, пишет Reuters.

В министерстве заявили, что "Шаньдун", введенный в эксплуатацию в 2019 году, прошел в северном направлении через пролив, соблюдая его срединную линию, которая служит неофициальным барьером между двумя сторонами.

Тайваньские военные внимательно следили за группой с помощью собственных кораблей и самолетов и "отреагировали должным образом", говорится в заявлении министерства.

Также отмечается, что министерство обороны Китая не ответило на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию, а вооруженные силы страны не упоминали о плавании на своих официальных страницах в социальных сетях.

В марте прошлого года "Шаньдун" прошел через Тайваньский пролив за несколько часов до того, как президенты Китая и США должны были встретиться.

Китай продолжает военную деятельность в меньших масштабах вокруг Тайваня после формального завершения военных учений в прошлом месяце.

В субботу министерство обороны Тайваня также заявило, что за предыдущие 24 часа восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива, что китайские военные самолеты совершают на регулярной основе со времени предыдущих военных учений в августе прошлого года.

Напомним, 16 апреля обломки китайской ракеты упали в море вблизи Тайваня.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что территория по обе стороны Тайваньского залива принадлежит КНР.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай может напасть на Тайвань в 2027 году.

В апреле глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что европейские страны должны направить в Тайваньский пролив свои Военно-морские силы.

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