Напряженность в отношениях США и Китая из-за воздушного шара-шпиона: глава Госдепартамента отправится в Пекин в подходящий момент

Ситуация с китайским шпионским аэростатом в США не способствует улучшению и так сложных отношений между Вашингтоном и Пекином, но в Белом доме и дальше хотят усиливать диалог.

Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Очевидно, что этот инцидент не помог процессу (улучшение отношений — ред.)", — отметил Кирби.

Напомним, что ранее отношения между Соединенными Штатами Америки и КНР и до этого были напряженными.

"Для госсекретаря Блинкена сейчас просто неуместно посещать Пекин на фоне такого вопиющего нарушения нашего суверенного воздушного пространства", — добавил представитель Белого дома.

В Вашингтоне убеждены, что сейчас – не время для дискуссий лицом к лицу, чтобы обсуждать широкие дипломатические вопросы. Глава Госдепартамента отправится в Пекин, когда наступит подходящий момент.

Также в подходах президента Америки Джо Байдена ничего не изменилось: отношения между США и Китаем остаются очень важными – очевидно, одними из наиболее значимых в современном мире.

"Президент продолжает рассматривать это как стратегическую конкуренцию", — резюмировал представитель администрации.

Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, и в этом плане тоже ничего не изменилось.

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Китайский шар-шпионка в небе над США

В небе над Соединенными Штатами был замечен китайский воздушный шар-разведчица. В Пентагоне заявили, что следят за ней, но решили не сбивать воздушный объект из соображений безопасности.

Объект отслеживали, в том числе, и в штате Монтана, где расположены некоторые ядерные ракеты шахтного базирования. Для безопасности граждан в среду, 2 февраля, было отменено несколько авиарейсов.

Позже Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что откладывает свой визит в Китай после инцидента с китайским воздушным шаром-шпионом, который был обнаружен на северо-западе США.

Позже военные США сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар-разведчицу.

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