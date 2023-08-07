Напряженные оборона, наступление и планы врага: Зеленский провел совещание с военными и силовиками

Президент Украины Владимир Зеленский провел 7 августа ежедневное селекторное совещание с военными и силовиками по ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

Так, во время ежедневного селектора Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте: "напряженные оборонительные и наступательные операции".

"Минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу, Минстратпром – о собственном производстве. Ликвидируем бюрократические барьеры", – говорится в сообщении президента.

Кроме того, военная и внешняя разведка Украины проинформировали о данных, полученных из России. Зеленский отметил: "Понимаем ближайшие планы врага".

Глава СБУ Василий Малюк отчитался о борьбе с предателями в Украине.

Глава МВД Игорь Клименко и заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба рассказали о российских обстрелах по гражданским объектам и о действиях государства по ликвидации последствий и помощи людям.

"Также готовим к выполнению некоторые решения Ставки ВГК по продлению "зернового коридора", — резюмировал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 7 августа ежедневный селектор с военными и силовиками / Фото: Владимир Зеленский

Ситуация на фронте

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила 7 августа, что на прошлой неделе ситуация была крайне сложной и напряженной как на востоке, так и на юге Украины. Оккупанты пытались вернуть под свой контроль утраченные позиции на Харьковщине: горячее всего было на Купянском направлении.

В ВСУ 7 августа сообщили, что ситуация в Купянском направлении дальше сложная, однако контролируемая. Силы обороны там срывают планы врага.

В то же время в ГУР Минобороны Украины проинформировали об успешных операциях разведчиков на левобережье Херсонской области, где они уничтожили целое подразделение оккупантов.

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