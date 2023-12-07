Напряженные отношения между Зеленским и Залужным: о чем пишут СМИ и есть ли основания для беспокойства

ТСН.ua выяснял, действительно ли есть конфликт между Офисом президента и Генеральным штабом.

Издание "Украинская правда", а также ряд иностранных СМИ опубликовали статьи о якобы напряженных отношениях между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным.

Публикация вызвала большой резонанс в Украине. Так что за "кошка пробежала" между Зеленским и Залужным и стоит ли ожидать отставки последнего, разбирался ТСН.ua.

Президент Зеленский вручает главнокомандующему ВСУ Залужному Крест боевых заслуг. Киев, 6 мая 2022 года / Фото: Офис президента Украины

Откуда и когда все началось

Журналисы "УП" Роман Романюк и Роман Кравец утверждают, что Банковую встревожил высокий рейтинг Залужного еще в апреле 2022-го – едва после того, как россияне дали деру из-под Киева и северных областей. Мол, украинцы олицетворяют армию не с Верховным главкомом Зеленским, а генералом Залужным.

Однако конфликта не было, по крайней мере, в публичной плоскости. Ближе к лету и особенно летом этого года, когда стало ясно, что контрнаступление на юге пошло не по плану, в СМИ стали просачиваться слухи – между Залужным и Зеленским не все хорошо. Также журналисты предполагали, что Валерий Федорович может иметь политические амбиции.

Эти слухи опроверг руководитель ОП Андрей Ермак. В июле этого года он заверил, что Залужный – человек президента и имеет более важные задачи, чем политические интриги.

Залужный и Ермак во время телефонного разговора с западными партнерами / Фото: t.me/CinCAFU

Сам Залужный избрал тактику молчания. Однако, как отмечают в УП, "публичное отсутствие Залужного создало эффект, как в сериале "Молодой Папа" – любое заявление главкома ВСУ привлекало к себе дополнительное внимание.

Громкие "звоночки" – что пишут в западных СМИ

В августе этого года в американском журнале Newsweek опубликовали статью о возможности "замены военного руководства" Украины во главе с Валерием Залужным. Минобороны Украины эту информацию отрицало.

В конце октября журнал Time вышел с передовицей о президенте Украины Владимире Зеленском и его фото на обложке с надписью: "Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто. Одинокая борьба Владимира Зеленского".

Обложка Time / Фото: Time

Сообщалось, что политическое руководство Украины в начале октября якобы требовало от военных провести операцию по освобождению Горловки, но военные отказались, сославшись на отсутствие ресурсов. И хотя фамилия Залужного конкретно не называлась, автору статьи анонимные источники в ОП сказали, что "нужно уволить высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление"

Затем появилась статья Залужного в колонке The Economist, где он констатировал, что война в Украине переходит в опасный позиционный этап. По его мнению, чтобы выйти из тупика нужен "огромный технологический скачок".

В Офисе президента на статью отреагировали мягко говоря "не очень". Зеленский лично заявил, что не согласен с заявлениями о том, что война с Россией зашла в тупик.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква был более резким: он посоветовал Залужному не выносить на публику происходящее на фронте.

В The New York Times увидели в заявлении Зеленского "яркий публичный упрек" Залужному, что, по их мнению, показывает разрыв между военным и гражданским руководством в Украине.

Аналитики издания Financial Times также обратили внимание на напряжение между Зеленским и Залужным. В статье отметили, что в этих противоречиях есть политическая основа после того, как последние закрытые опросы показали, что главком ВСУ может составить конкуренцию действующему президенту на предстоящих выборах.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в свою очередь заверил, что между президентом и главкомом ВСУ есть "синхронизированная позиция".

Журналисты предполагали, что комментарии Залужного, возможно, повлияли на решение Зеленского уволить командующего Сил специальных операций Украины.

Российские "фейкометы" не спят

7 ноября народный депутат Верховной Рады IX созыва (партия "Европейская солидарность") Владимир Арьев в соцсетях заявил, что якобы министр обороны Рустем Умеров внес на Ставку представление об увольнении главнокомандующего ВСУ. Такую информацию он получил якобы из "надежного источника". Затем депутат свое сообщение удалил и опубликовал опровержения.

Впоследствии по Сети распространился дипфейк с якобы видеообращением Залужного, в котором есть призыв к вооруженному восстанию.

Дипфейк на Валерия Залужного/Скриншот

Кроме того, неизвестные воспользовались фотошопом, чтобы запустить дезинформацию, нарисовав фейк о ТСН.ua.

Вброс неизвестных о ТСН.ua и обращение Залужного

Конечно, главнокомандующий ВСУ не выступал с обращением и не призывал к военному перевороту.

Также российские паблики через китайские сайты разгоняли фейк о том, что якобы Валерий Залужный и начальник руководителя ГУР Кирилл Буданов "вступили в сговор с целью совершения государственного переворота".

А скандальный американский журналист (если его можно так назвать) Сеймур Херш вообще договорился "до ручки". Херш, которого ранее уже ловили на распространении российских нарративов, заявил, что главком ВСУ Залужный и руководитель Генштаба РФ Герасимов якобы ведут мирные переговоры за спиной у Зеленского. Подтверждений своих слов он не предоставил.

Атаки Безуглой: есть план или нет

С конца ноября с постоянными атаками на Валерия Залужного стала выступать нардепка, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марианна Безуглая.

В частности, Безуглая призвала уволить Залужного, потому что у него якобы нет никакого плана на войну. Позже она обвинила главнокомандующего ВСУ в якобы заказных статьях в западной печати.

В последние недели Безугла активно критикует Залужного / Фото: ТСН.ua

"Мы ждем на комитете план войны уже много времени. Генеральный штаб должен составить планирование: я хочу следующий год воевать вот так, мне нужно столько-то людей, мне нужно столько-то денег. И этого плана нет ни у кого", – заявлял в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В то же время советник главы Офиса Михало Подоляк заверил, что "план войны, безусловно, есть".

И хотя в ОП заверили, что заявления Безуглой нельзя расценивать как инициативу по отставке Залужного, мол "нардепы могут говорить во что бы то ни стало", в Сети в такие заявления не очень хотят верить. Эксперты отмечают, что между Офисом и пропрезидентской фракцией есть четкая согласованность действий, если не субординация, поэтому можем предположить, что Безуглая не делала бы такие заявления, если бы ее "успокоил" президент Зеленский или хотя бы руководитель ОП Андрей Ермак.

Новый виток конфликта

Новый виток скандала продолжился после новой публикации издания The Economist, опубликовавшего статью о якобы ухудшении отношений между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Когда Россия начала свое вторжение в феврале 2022 года, конкурентная политика впала в спячку. Она вернулась, когда экзистенциальная угроза для Украины уменьшилась в конце того же года", – говорилось в статье.

Отношения между президентом Зеленским и главкомом Залужным в издании назвали ужасающими, и заметили, что открытый конфликт был результатом неудачи украинского контрнаступления на юге.

"Политики говорят, что их генералы – обученные советской властью болваны. А генералы говорят, что политики им мешают. У победы много родителей, но никто не хочет быть творцом безысходности", – отмечают в издании.

Другим фактором является сообщение об уголовном расследовании относительно "сдачи" юга Украины. По некоторым сообщениям, главком ВСУ сейчас проходит только как свидетель в расследовании, но это может измениться на нечто более серьезное, предполагает The Economist. Союзники на Западе не исключают, что возможность уголовного обвинения призвана держать Залужного под контролем.

Издание отмечает, что "Залужный не декларировал никаких политических амбиций, а его немногочисленные шаги на политической арене нельзя назвать искусными".

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заверил, что в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт.

А вот один из украинских командиров в комментарии изданию заявил, что бойцам на поле боя безразлично, ссорился Зеленский с Залужным или нет. Для них главное – остаться в живых и сдержать врага.

Что говорят в украинских СМИ – резонансная статья "УП"

"Украинская правда", журналисты которой ссылаются на источники во власти, утверждает, что Залужный якобы во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев жаловался ему на Офис президента.

Встреча с Ллойдом Остином

"Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию", – рассказали источники. .

В Сети резонно отметили, что личной встречи Остина и Залужного во время визита главы Пентагона в Киев не было. В "УП" уточнили, что Залужный жаловался не лично Остину, а его генералам.

Валерий Залужный и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала на встрече с Ллойдом Остином

Известный украинский политолог Владимир Фесенко считает, что вероятная отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного спровоцирует раскол в обществе Украины, а также окажет негативное влияние на Украину со стороны международных партнеров.

Также Фесенко соглашается, что "увольнение Залужного автоматически сделает его центром объединения для всех, кто не только не удовлетворен действиями нынешней власти".

По мнению эксперта, увольнение главкома невыгодно в первую очередь президенту Зеленскому.

Этот тезис поддержали и журналисты "УП". Они опубликовали закрытый опрос соцгруппы "Рейтинг", утверждающий, что если бы Зеленский и Залужный боролись за кресло президента, результаты были бы почти тождественными.

В той же статье "Украинской правды" утверждают, что президент Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, что мешает последнему командовать всей армией. В частности, с командующими Сухопутных войск Александром Сырским и Воздушными силами Николаем Олещуком.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук / Фото: УНИАН

Сырского называют "фаворитом" Зеленского.

Владимир Зеленский и Александр Сырский / Фото: Associated Press

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. ФОТО: Military Media Center

"Понимаете, порой есть впечатление, что у Зеленского есть два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному", – отмечает собеседник издания из окружения Залужного.

Кроме того, журналисты "УП" утверждают, что в рядах ВСУ Сырский имеет репутацию командира, "не считающегося с потерями".